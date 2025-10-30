Odyssee auf der Zielgeraden: Erzgebirgisches Kernwanderwegenetz nimmt Gestalt an

Sieben Jahre nach dem ersten Konzeptentwurf wird das Projekt der Leader-Region greifbar. Eine Holzbaufirma hat die Ausstattung, die ab 2026 genutzt werden soll, präsentiert.

So tief wie in diesem Moment, als er sich in Hilmersdorf auf eine frisch gebaute Holzbank setzt, hat Steffen Schneider womöglich noch nie durchgeatmet. „Wie lange wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, war wirklich außergewöhnlich", sagt der Oederaner Bürgermeister. Gemeint ist das Kernwanderwegenetz der Erzgebirgsregion Flöha- und...