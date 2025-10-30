Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Während Regionalmanagerin Andrea Pötzscher die Relaxliege ausprobiert, testet Oederans Bürgermeister Steffen Schneider (am Tisch links) eine der Sitzgelegenheiten.
Während Regionalmanagerin Andrea Pötzscher die Relaxliege ausprobiert, testet Oederans Bürgermeister Steffen Schneider (am Tisch links) eine der Sitzgelegenheiten. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Odyssee auf der Zielgeraden: Erzgebirgisches Kernwanderwegenetz nimmt Gestalt an
Von Andreas Bauer
Sieben Jahre nach dem ersten Konzeptentwurf wird das Projekt der Leader-Region greifbar. Eine Holzbaufirma hat die Ausstattung, die ab 2026 genutzt werden soll, präsentiert.

So tief wie in diesem Moment, als er sich in Hilmersdorf auf eine frisch gebaute Holzbank setzt, hat Steffen Schneider womöglich noch nie durchgeatmet. „Wie lange wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, war wirklich außergewöhnlich“, sagt der Oederaner Bürgermeister. Gemeint ist das Kernwanderwegenetz der Erzgebirgsregion Flöha- und...
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
08.05.2025
4 min.
Badespaß im Erzgebirge: Freibäder starten in die neue Saison
Im Freibad Gornau laufen die Vorbereitungen für die neue Badesaison. Schon am 16. Mai soll es losgehen.
Der Sommer kann kommen: Die Vorbereitungen in den Bädern der Region laufen auf Hochtouren. Die erste Einrichtung will am 16. Mai öffnen. Was Gäste jetzt wissen müssen.
Lea-Marie Reinke
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
01.07.2025
3 min.
Schnelles Glasfasernetz in Witzschdorf: Start mit dreijähriger Verspätung
E2Net-Geschäftsführer Raymond Armes (links) und Bürgermeister Nico Wollnitzke nehmen symbolisch das Glasfasernetz in Witzschdorf in Betrieb.
In Witzschdorf kommt das schnelle Internet seit Dienstag durch Lichtwellenleiter. Doch erst sieben Haushalte nutzen die neue Technologie.
Mike Baldauf
10:52 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
