Ohne Glyphosat geht es auch: Wie Heiko Gläser gegen alte Gewohnheiten antritt

Krumhermersdorf. Der Klimawandel trifft Landwirte direkt: Ein verregneter Sommer täuscht, im Boden fehlt Wasser. Der Krumhermersdorfer Heiko Gläser ist Spezialist für konservierende Bodenbearbeitung. Er hat unkonventionelle Lösungen, die nicht jedem gefallen.

„Freie Presse": Wenn von Klimawandel die Rede ist, haben viele Menschen nur abstrakte Zahlen im Kopf. Wie nehmen Landwirte die Veränderungen wahr?