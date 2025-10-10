Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine eigene Geländemaschine hat Dirk Uhlmann zwar auch. Wichtiger sind für ihn jedoch die Balken im Schuppen, die er für „Rund um Zschopau“ noch herrichten muss.
Eine eigene Geländemaschine hat Dirk Uhlmann zwar auch. Wichtiger sind für ihn jedoch die Balken im Schuppen, die er für „Rund um Zschopau“ noch herrichten muss. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
„Ohne sie würde es das Finale der Enduro-WM im Erzgebirge nicht geben“
Von Andreas Bauer
In Kürze steht die internationale Geländesport-Elite im Erzgebirge im Fokus. Möglich ist das Event nur durch das große Engagement Hunderter Helfer wie Dirk Uhlmann, die viel für den Sport opfern.

Besorgt sind die 2500 Pfähle längst. Vom Sägewerk in Wilischthal hat sie Dirk Uhlmann zunächst ins Lager des MSC „Rund um Zschopau“ gefahren, von wo aus sie nun zu den Wertungsprüfungen geschafft werden müssen. „Allein 1000 Stück werden in Weißbach gebraucht“, erklärt der 49-jährige Amtsberger, der wie so viele in der Region dem...
