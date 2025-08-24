Oldtimertreffen im Erzgebirge: Regen trübt die Stimmung bei Neubelebung

Nach fünf Jahren Pause war an der Floßmühle in Grünhainichen wieder historische Technik zu bestaunen. So mancher Teilnehmer blieb aber nicht lange.

Etwa 50 Motorräder und 40 Fahrzeuge konnten Besucher des Old- und Youngtimertreffens an der Floßmühle in Grünhainichen näher unter die Lupe nehmen. Allerdings nur eine Stunde lang, denn dann sorgte der Regen dafür, dass die ersten Teilnehmer wieder abreisten. „Einige der alten Fahrzeuge sind nicht mehr dicht“, zeigte Organisator Stefan...