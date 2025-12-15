Panzertransport und Auto auf B 174 kollidiert: Zwei Personen nach Unfall im Erzgebirge verletzt

Zschopau
Die Bundesstraße musste für den Rettungseinsatz zeitweise gesperrt werden. Es entstand Schaden in fünfstelliger Höhe.
Ein Unfall hat sich am Montag gegen 9.05 Uhr im Kreuzungsbereich der B 174/ B 101 im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank ereignet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 61-jährige Fahrer eines Lkw auf der B 174 in Richtung Chemnitz. Gleichzeitig überquerte der 81-jährige Fahrer eines Honda auf der B 101 mutmaßlich bei roter Ampelschaltung die...
