  • Panzertransport und Auto auf B 174 kollidiert: Zwei Personen nach Unfall im Erzgebirge verletzt

Ein Laster kollidierte am Montagmorgen auf der B 174 an der Heinzebank mit einem Honda.
Ein Laster kollidierte am Montagmorgen auf der B 174 an der Heinzebank mit einem Honda. Bild: Harry Härtel
Ein Laster kollidierte am Montagmorgen auf der B 174 an der Heinzebank mit einem Honda.
Ein Laster kollidierte am Montagmorgen auf der B 174 an der Heinzebank mit einem Honda. Bild: Harry Härtel
Update
Zschopau
Panzertransport und Auto auf B 174 kollidiert: Zwei Personen nach Unfall im Erzgebirge verletzt
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bundesstraße musste für den Rettungseinsatz zeitweise gesperrt werden. Es entstand Schaden in fünfstelliger Höhe.

Ein Unfall hat sich am Montag gegen 9.05 Uhr im Kreuzungsbereich der B 174/ B 101 im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank ereignet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 61-jährige Fahrer eines Lkw auf der B 174 in Richtung Chemnitz. Gleichzeitig überquerte der 81-jährige Fahrer eines Honda auf der B 101 mutmaßlich bei roter Ampelschaltung die...
