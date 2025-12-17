„Patienten leben nachweislich länger“: Chefärztin Tischendorf erklärt das neue Darmkrebszentrum am Erzgebirgsklinikum Zschopau

Zschopau
Zschopau. Darmkrebs gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen – doch die Heilungschancen sind gut, wenn er früh erkannt und richtig behandelt wird. Seit Kurzem ist das Erzgebirgsklinikum Zschopau als Darmkrebszentrum zertifiziert. Chefärztin Dr. Kristin Tischendorf spricht über Vorteile für Patienten, über Hoffnung – und darüber, was sie persönlich an ihrer Arbeit antreibt.
Freie Presse: Frau Dr. Tischendorf, Sie sagen: Patienten, die in einem zertifizierten Darmkrebszentrum behandelt werden, leben nachweislich länger. Warum ist das so?
