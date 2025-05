Polizei ermittelt zu verfassungsfeindlichen Symbolen an Schule und Auto im Erzgebirge

In Zschopau sind erneut eine verfassungsfeindliche Schmiererei aufgetaucht. Was der Polizei dazu bekannt ist.

Zu Hakenkreuz-Schmierereien ermittelt die Polizei in Zschopau. Nachdem bereits am Montag das verfassungsfeindliche Symbol an der Fassade einer Schulturnhalle am Neckarsulmer Ring aufgetaucht war, ist am Mittwoch noch ein weiteres an einem Pkw am Launer Ring entdeckt worden.