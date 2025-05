Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Scharfenstein

Ein Kleintransporter hat im Stülpner-Weg ausgeparkt und ist dabei gegen einen Pkw gestoßen.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls vom 2. Mai in Scharfenstein. Dort stand zwischen 11.30 und 12 Uhr im Karl-Stülpner-Weg in Höhe der Bäckerei ein VW. In der Zeit parkte ein VW-Kleintransporter rückwärts aus und stieß gegen den Pkw, Sachschaden: etwa 800 Euro. Danach fuhr der Kleintransporter weg. Als die VW-Fahrerin (70) zurückkehrte,...