Räder statt Bretter: Dieser Skihang im Erzgebirge wird erneut umfunktioniert

Zum dritten Mal richtet die Mountainbike-Initiative „ShredErz“ am Zschopenberg einen Dualslalom für Radsportler aus. Dass Projekt kommt so gut an, dass daraus nun eine Serie wird.

Obwohl der Lift schon vor Jahren abgebaut wurde und sich kaum noch jemand an das letzte Alpine-Rennen erinnert, geht es am Zschopauer Skihang wieder jedes Jahr um Bestzeiten. Verantwortlich dafür ist die in der Motorradstadt beheimatete Mountainbike-Initiative „ShredErz", die 2024 die Veranstaltung „Skihang reloaded" ins Leben gerufen...