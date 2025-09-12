Rasmussen-Tochter Sybille Krägel erhält Bundesverdienstkreuz: Erinnerungsarbeit zwischen Erzgebirge und Oberschlesien

Die Hamburgerin mit Wurzeln in Zschopau wird für ihr unermüdliches Engagement in der Aufarbeitung der Lagergeschichte von Tost geehrt. Ihre Spurensuche nach den Opfern, zu denen ihr Vater gehört, begann im Erzgebirge.

Am Montag betritt eine Frau die Bühne des Hamburger Rathauses, deren Lebenswerk eng mit dem Erzgebirge verbunden ist: Sybille Krägel, geborene Rasmussen, wird für ihr Engagement bei der Aufarbeitung der Geschichte des sowjetischen NKWD-Lagers Tost in Oberschlesien mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.