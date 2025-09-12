Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Rasmussen-Tochter Sybille Krägel erhält Bundesverdienstkreuz: Erinnerungsarbeit zwischen Erzgebirge und Oberschlesien

Sybille Krägel (l.) bei einer Gedenkveranstaltung in Toszek, rechts die Vorsitzende des Deutschen Freundschaftskreises Tost, Dorothea Mathea.
Sybille Krägel (l.) bei einer Gedenkveranstaltung in Toszek, rechts die Vorsitzende des Deutschen Freundschaftskreises Tost, Dorothea Mathea. Bild: UOKG/Sebastian Sachse
Zschopau
Rasmussen-Tochter Sybille Krägel erhält Bundesverdienstkreuz: Erinnerungsarbeit zwischen Erzgebirge und Oberschlesien
Von Mike Baldauf
Die Hamburgerin mit Wurzeln in Zschopau wird für ihr unermüdliches Engagement in der Aufarbeitung der Lagergeschichte von Tost geehrt. Ihre Spurensuche nach den Opfern, zu denen ihr Vater gehört, begann im Erzgebirge.

Am Montag betritt eine Frau die Bühne des Hamburger Rathauses, deren Lebenswerk eng mit dem Erzgebirge verbunden ist: Sybille Krägel, geborene Rasmussen, wird für ihr Engagement bei der Aufarbeitung der Geschichte des sowjetischen NKWD-Lagers Tost in Oberschlesien mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.
