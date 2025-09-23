Reanimation: Klinikum-Team bereitet Zschopauer Schüler auf den Ernstfall vor

In der Woche der Wiederbelebung haben Fachkräfte am Gymnasium wichtige Tipps gegeben. Eine Aktion, die es in ihren Augen deutlich öfter geben sollte.

Was zu tun ist, wenn bei jemandem plötzlich das Herz versagt, haben die Achtklässler des Zschopauer Gymnasiums am Montag gelernt und geübt. Anlässlich der Woche der Wiederbelebung waren drei Fachkräfte vom Zschopauer Erzgebirgsklinikum zu Gast, die den Schülern das korrekte Vorgehen bei Herzdruckmassage und Beatmung erläuterten – hier... Was zu tun ist, wenn bei jemandem plötzlich das Herz versagt, haben die Achtklässler des Zschopauer Gymnasiums am Montag gelernt und geübt. Anlässlich der Woche der Wiederbelebung waren drei Fachkräfte vom Zschopauer Erzgebirgsklinikum zu Gast, die den Schülern das korrekte Vorgehen bei Herzdruckmassage und Beatmung erläuterten – hier...