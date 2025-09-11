Richtfest für neue Gornauer Werkstatthalle

Weil die Kapazitäten ausgeschöpft waren, investiert die Ratio-Mobil-Gruppe in Gornau zwei Millionen Euro. Die neue Halle bietet neue Möglichkeiten.

In Gornau hat die Ratio-Mobil Autohandel und Service GmbH Richtfest für eine neue Werkstatthalle gefeiert, in der es im Frühjahr 2026 losgehen soll. „Unser Ziel ist, sie vor dem Wechsel von Winter- auf Sommerräder in Betrieb zu nehmen“, sagt Geschäftsführer Patrick Cziborra von der Ratio-Mobil-Gruppe und ergänzt: „Unsere bisherige...