Rock am Ufer: Auch in Zschopau kommen Festival-Fans auf ihre Kosten

Blasmusik zur Einstimmung, danach härtere Töne mehrerer Bands: Dies ist keine Wacken-Kopie, sondern das Bootshausfest der Motorradstadt. Und das hat sogar noch ein Highlight anderer Art zu bieten.

Als Festival würden Mike Schmidt und seine Mitstreiter ihre Veranstaltung nicht bezeichnen. „Dafür ist es zu kurz“, sagt der Zschopauer. Und doch erinnert Rock am Ufer an große Open-Air-Events wie das in Wacken, zumal es zur Einstimmung auf die härteren Töne am Abend nachmittags volkstümliche Musik gibt. „Gegen 14 Uhr werden die...