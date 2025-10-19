Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Zschopau hat am frühen Samstagnachmittag ein Unfall für Verkehrsbehinderungen gesorgt.
In Zschopau hat am frühen Samstagnachmittag ein Unfall für Verkehrsbehinderungen gesorgt.
Zschopau
„Rund um Zschopau“: Betreuerfahrzeug in Unfall verwickelt
Redakteur
Von Antje Flath
Beim Finale der Enduro-Weltmeisterschaft am Wochenende sind am Samstag zwei Motorradfahrer in einen Unfall verwickelt worden.

Ein Unfall hat am Samstag während der Veranstaltung „Rund um Zschopau“, dem Finale der Enduro-Weltmeisterschaft des Motorradweltverbandes, zeitweise für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Nach Informationen aus dem Lagezentrum der Polizeidirektion Chemnitz war es im Bereich Scharfensteiner Straße und Ecke Bahnhofstraße zu einer Kollision...
