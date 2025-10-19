„Rund um Zschopau“: Betreuerfahrzeug in Unfall verwickelt

Beim Finale der Enduro-Weltmeisterschaft am Wochenende sind am Samstag zwei Motorradfahrer in einen Unfall verwickelt worden.

Ein Unfall hat am Samstag während der Veranstaltung „Rund um Zschopau“, dem Finale der Enduro-Weltmeisterschaft des Motorradweltverbandes, zeitweise für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Nach Informationen aus dem Lagezentrum der Polizeidirektion Chemnitz war es im Bereich Scharfensteiner Straße und Ecke Bahnhofstraße zu einer Kollision...