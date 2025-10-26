Saisonabtakt im Erzgebirge: Knapp 100 Motorradfahrer trotzen dem Wetter

Obwohl Regen und Sturmböen angekündigt waren, herrschte am Sonntagvormittag in Zschopau reger Betrieb. Weil Petrus ein Einsehen hatte, waren sogar mehr Maschinen da als erwartet.

Als Claus Uhlmann am Sonntagmorgen aus dem Fenster schaute, da hatten sich die dunklen Wolken gerade verzogen. Also entschied sich der 65-jährige Zwönitzer spontan, mit seiner MuZ 500 zum Saisonabtakt nach Zschopau zu fahren. Vom Motorradfahrer-Stammtisch Dorfchemnitz war noch Ronald Schnabel dabei – und das Duo bereute seine Ausfahrt nicht.