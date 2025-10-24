Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  „Schmerzgrenze erreicht": In erster Gemeinde im Erzgebirge soll Krippenbetreuung bald mehr als 400 Euro kosten

Mit einem Schreiben und einer roten Karte an der Pinnwand der Kita machen Franziska Seidel, Jane Reichelt, Katharina Schuster und Luisa Günther (v. l.) vom Elternrat auf ihr Anliegen aufmerksam.
Mit einem Schreiben und einer roten Karte an der Pinnwand der Kita machen Franziska Seidel, Jane Reichelt, Katharina Schuster und Luisa Günther (v. l.) vom Elternrat auf ihr Anliegen aufmerksam.
Redakteur
Von Thomas Wittig
Die Stimmung kippt in Großolbersdorf. Die Gemeinde plant, die Elternbeiträge erneut anzuheben – auf Rekordniveau. Für viele Familien ist das Maß voll. Im Rathaus sieht man das anders.

„Die Schmerzgrenze ist erreicht“, sagt Jane Reichelt. Die Mutter zweier Kinder blickt mit Sorge auf die Gemeinderatssitzung am Dienstag. Dort soll beschlossen werden, dass die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung ab Januar erneut steigen – und das deutlich. Geht es nach der Verwaltung, kostet die neunstündige Betreuung in der Krippe...
