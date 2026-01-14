Seit über einem Jahr kein Geld: PV-Betreiber aus Drebach kritisieren Mitnetz scharf

Sören Rösch wartet seit Monaten auf mehrere tausend Euro Einspeisevergütung für seine Solaranlage. Ähnlich geht es der Bürgerenergie Erzgebirge. Beide werfen Netzbetreiber Mitnetz mangelhafte Kommunikation und Verzögerungen vor. Mitnetz spricht von Altvorgängen, IT-Problemen – und verspricht Besserung.

Photovoltaik boomt im Erzgebirge. Doch bei der praktischen Umsetzung geraten ausgerechnet jene in Schwierigkeiten, die den Ausbau vorantreiben. Das zeigen die Erfahrungen der Genossenschaft Bürgerenergie Erzgebirge und ihres Vorstandsmitglieds Sören Rösch aus Drebach – und sie reihen sich ein in eine Serie von Problemen, mit denen der...