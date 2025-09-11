Skelett statt Sporthalle: Hoffnung auf Oktober-Start in Grünhainichen

Zschopau
Statt Baufortschritt gibt es Verzögerungen und eine juristische Auseinandersetzung droht. Warum der Neubau doch bald zügig errichtet werden könnte.
Eigentlich sollte die neue Sporthalle vor der Grundschule in Grünhainichen längst stehen. Zu Jahresbeginn rechnete Bürgermeister Robert Arnold noch im Frühjahr mit dem Baustart. Doch inzwischen ist der Sommer verstrichen, ohne dass sich auf der Baustelle etwas getan hat.
