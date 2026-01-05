„So ist das für uns nicht mehr tragbar“ – Warum Gornau finanziell an Grenzen stößt

Zschopau
Gornau. Millionen an Fördergeldern fehlen, Projekte geraten ins Stocken, der Druck wächst. Gornaus Bürgermeister Nico Wollnitzke erklärt, warum der Haushalt kaum noch Spielräume lässt und welche Entscheidungen jetzt über die Zukunft der Gemeinde bestimmen.
Freie Presse: Herr Wollnitzke, Sie sagen über den Breitbandausbau in Gornau, Ihr Vertrauen in Förderprogramme sei „zutiefst erschüttert“. Was steckt hinter diesem Satz?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.