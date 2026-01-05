„So ist das für uns nicht mehr tragbar“ – Warum Gornau finanziell an Grenzen stößt

Gornau. Millionen an Fördergeldern fehlen, Projekte geraten ins Stocken, der Druck wächst. Gornaus Bürgermeister Nico Wollnitzke erklärt, warum der Haushalt kaum noch Spielräume lässt und welche Entscheidungen jetzt über die Zukunft der Gemeinde bestimmen.

Freie Presse: Herr Wollnitzke, Sie sagen über den Breitbandausbau in Gornau, Ihr Vertrauen in Förderprogramme sei „zutiefst erschüttert“. Was steckt hinter diesem Satz? Freie Presse: Herr Wollnitzke, Sie sagen über den Breitbandausbau in Gornau, Ihr Vertrauen in Förderprogramme sei „zutiefst erschüttert“. Was steckt hinter diesem Satz?