„Man lächelt vieles weg, aber es lässt einen nicht kalt.“ – Gornaus Bürgermeister Nico Wollnitzke vor der Pyramide im Ortsteil Witzschdorf.
„Man lächelt vieles weg, aber es lässt einen nicht kalt.“ – Gornaus Bürgermeister Nico Wollnitzke vor der Pyramide im Ortsteil Witzschdorf. Bild: Andreas Bauer
Der Ankauf der ehemaligen Straßenmeisterei für Bauhof und Feuerwehr kostet die Gemeinde Gornau zwei Millionen Euro.
Der Ankauf der ehemaligen Straßenmeisterei für Bauhof und Feuerwehr kostet die Gemeinde Gornau zwei Millionen Euro. Bild: Andreas Bauer
Zu den wichtigen Projekten in Gornau zählt Bürgermeister Nico Wollnitzke auch das neue Wohngebiet „Am Holzboden II“. Nur noch 5 von 35 Grundstücken sind frei.
Zu den wichtigen Projekten in Gornau zählt Bürgermeister Nico Wollnitzke auch das neue Wohngebiet „Am Holzboden II“. Nur noch 5 von 35 Grundstücken sind frei. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
„So ist das für uns nicht mehr tragbar“ – Warum Gornau finanziell an Grenzen stößt
Redakteur
Von Mike Baldauf
Gornau. Millionen an Fördergeldern fehlen, Projekte geraten ins Stocken, der Druck wächst. Gornaus Bürgermeister Nico Wollnitzke erklärt, warum der Haushalt kaum noch Spielräume lässt und welche Entscheidungen jetzt über die Zukunft der Gemeinde bestimmen.

Freie Presse: Herr Wollnitzke, Sie sagen über den Breitbandausbau in Gornau, Ihr Vertrauen in Förderprogramme sei „zutiefst erschüttert“. Was steckt hinter diesem Satz?
