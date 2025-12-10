MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Jugendkreis „Entschieden für Christus“ singt im DRK-Seniorenhaus Rittergut in Drebach.
Der Jugendkreis „Entschieden für Christus“ singt im DRK-Seniorenhaus Rittergut in Drebach. Bild: Michael Felber
Der Jugendkreis „Entschieden für Christus“ singt im DRK-Seniorenhaus Rittergut in Drebach.
Der Jugendkreis „Entschieden für Christus“ singt im DRK-Seniorenhaus Rittergut in Drebach. Bild: Michael Felber
Zschopau
Sonnenscheindienst in Drebach: Jugendliche bringen Senioren zum Strahlen
Von Michael Felber
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Jahrzehnten besuchen junge Menschen aus der EC-Jugend Senioren – mit Liedern, Geschichten und offenen Ohren. Auch dieses Jahr sorgten sie wieder für bewegende Momente.

Gustav Hofmann, 88 Jahre alt, erinnert sich, als er 1961 als Jugendleiter der Drebacher „Entschieden für Christus“-Jugend (EC) den Sonnenscheindienst von seinem Vater Erich Hofmann übernahm. Sonnenscheindienst, so heißt das Besuchen und Beschenken von Senioren, die schwer oder gar nicht ihr Heim verlassen können. Erich Hofmann leitete 40...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
15:00 Uhr
2 min.
Verstappen-Vertrauter Marko: Wurde nicht zu Rückzug gedrängt
Max Verstappens Vertrauter Helmut Marko verlässt das Red-Bull-Team im Guten. (Archivbild)
Kurz nach dem Saisonfinale nimmt ein enger Vertrauter von Max Verstappen Abschied von Red Bull. Jetzt berichtet Helmut Marko, wie es abgelaufen ist.
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
23.05.2025
2 min.
Razzia in Drebach: Modefirma Lumipöllö fälschlicherweise im Fokus
Der MDR-Sachsenspiegel zeigte in seinem Bericht Bilder von der Durchsuchung in Drebach.
Ein bundesweiter Polizeieinsatz gegen eine Schleuserbande hat für Gerüchte um das Drebacher Unternehmen gesorgt. Firmenchef Heiße stellte den Sachverhalt klar. Lumipöllö könnte das am Ende sogar nutzen.
Mike Baldauf
29.09.2025
5 min.
Thomas Walther zur Energiewende im Erzgebirge: Ohne Bürgerbeteiligung wird es nicht gehen
Thomas Walther vor dem 40-KWh-Speicher im Keller der Grundschule.
Die Bundesregierung will die Rahmenbedingungen für Solarstrom neu ordnen. Was bedeutet das für regionale Initiativen wie die Bürgerenergie Erzgebirge? Vorstand Thomas Walther spricht über Chancen, Grenzen – und warum die Genossenschaft vor allem auf Nähe setzt.
Mike Baldauf
15:05 Uhr
2 min.
BGH kippt Klausel zur einseitigen Rentenkürzung
Der BGH hat eine Klausel in einer fondsgebundenen Riester-Versicherung geprüft. (Symbolbild)
Durch eine einseitige Vertragsklausel wurden Versicherungsnehmer unangemessen benachteiligt, kritisiert der BGH. Das Urteil könnte Folgen für eine Million Versicherungsverträge haben.
Mehr Artikel