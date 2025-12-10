Sonnenscheindienst in Drebach: Jugendliche bringen Senioren zum Strahlen

Seit Jahrzehnten besuchen junge Menschen aus der EC-Jugend Senioren – mit Liedern, Geschichten und offenen Ohren. Auch dieses Jahr sorgten sie wieder für bewegende Momente.

Gustav Hofmann, 88 Jahre alt, erinnert sich, als er 1961 als Jugendleiter der Drebacher „Entschieden für Christus“-Jugend (EC) den Sonnenscheindienst von seinem Vater Erich Hofmann übernahm. Sonnenscheindienst, so heißt das Besuchen und Beschenken von Senioren, die schwer oder gar nicht ihr Heim verlassen können. Erich Hofmann leitete 40...