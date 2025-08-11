Straßenbau bis September: B 101 bei Heinzebank bald gesperrt

Autofahrer im Erzgebirge müssen mit Behinderungen rechnen. Die Bundesstraße wird für einen Monat gesperrt. Welche Abschnitte betroffen sind.

Autofahrer im Erzgebirge müssen sich ab Mittwoch auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen: Die B 101 zwischen Heinzebank und dem Abzweig Lengefeld wird für gut einen Monat voll gesperrt. Grund ist eine umfassende Fahrbahnerneuerung, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilt.