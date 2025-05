Tauschen, Feilschen, Fachsimpeln: Erzgebirge erlebt Europas größtes Treffen der Nummernschildsammler

Rund 180 Sammler aus 19 Ländern der Welt treffen sich in Großolbersdorf. Es ist bereits die 22. Auflage dieser Veranstaltung. Doch was macht das kleine Erzgebirgsdorf für die internationale Fangemeinde so interessant?

Jonathan Moore zeigt mit dem Finger auf den unteren Rand des Kennzeichens. „Protect our Coast and Ocean“ ist dort zu lesen. Zu deutsch: „Schützt unsere Küsten und Meere“. Als Hintergrund gewählt wurde die Schwanzflosse eines Wals, der gerade in das Wasser eintaucht. Das in hellen und dunklen Blautönen gehaltene Nummernschild aus... Jonathan Moore zeigt mit dem Finger auf den unteren Rand des Kennzeichens. „Protect our Coast and Ocean“ ist dort zu lesen. Zu deutsch: „Schützt unsere Küsten und Meere“. Als Hintergrund gewählt wurde die Schwanzflosse eines Wals, der gerade in das Wasser eintaucht. Das in hellen und dunklen Blautönen gehaltene Nummernschild aus...