Teilnehmerrekord bei Historic Rallye Erzgebirge erwartet

Unter dem Motto „Von automobiler Tradition bis zur Kulturhauptstadt 2025 – einfach sächsy“ findet am 5. und 6. September die 14. Historic Rallye Erzgebirge statt. Der Start erfolgt am Freitag, 9 Uhr, auf dem Chemnitzer Jakobikirchplatz. Die Veranstalter vermelden dabei einen Teilnehmerrekord: 83 Teams aus Deutschland und der Schweiz machen...