Trotz mancher frecher Sprüche: Erzgebirgerin erfüllt sich ihren Trucker-Traum

Schon als Kind hat Mirabell Harwig alles geliebt, was fahrbar war. Vom Laufrad führte ihr Weg bis zum Lkw, mit dem sie nun ihre Prüfung bestand. Die Freude ist groß – trotz einiger schwieriger Momente.

Meistens, aber nicht immer erntet Mirabell Harwig für ihre Arbeit Lob und Respekt. „Man merkt schon, dass es eine Männer-Domäne ist, und muss sich manchen Spruch anhören“, sagt die Raschauerin, die mit gerade mal 21 Jahren schon viel rumgekommen ist. „Es geht in alle Ecken Deutschlands. Meistens bin ich die ganze Woche unterwegs“,... Meistens, aber nicht immer erntet Mirabell Harwig für ihre Arbeit Lob und Respekt. „Man merkt schon, dass es eine Männer-Domäne ist, und muss sich manchen Spruch anhören“, sagt die Raschauerin, die mit gerade mal 21 Jahren schon viel rumgekommen ist. „Es geht in alle Ecken Deutschlands. Meistens bin ich die ganze Woche unterwegs“,...