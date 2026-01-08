Trotz Schnee zum Schluss: Warum der Dezember im mittleren Erzgebirge fast rekordverdächtig ausfällt

Zschopau
Ein Wechselspiel der Winde prägte das Wetter im letzten Monat des vergangenen Jahres. Südwestwinde brachten milde Luft, doch der Böhmische Wind kehrte zurück.
Die Temperaturauswertung der Dezembermonate 2024 und 2025 hat eine auffällige Übereinstimmung gezeigt: Beide Monate waren exakt um 1,0 Grad zu warm. Auf den ersten Blick wirken die Werte nahezu identisch. Bei genauerer Betrachtung zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede zwischen den beiden Zeiträumen.
