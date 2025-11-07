Turnhalle im Erzgebirge wird am Wochenende zum Dancefloor

Der Grünhainichener Jugendclub richtet am Wochenende seine 90's-Techno-Party aus, bei der fünf DJs auflegen. Zwei Besonderheiten machen dieses Event zu einer beliebten Veranstaltung.

Für großen Andrang dürfte am Samstagabend die 90s-Techno-Party des Grünhainichener Jugendclubs sorgen, bei der fünf DJ’s auflegen werden. In der alten Turnhalle des Ortes, in der der Verein sein Domizil hat, sind die Erwartungen hoch. „Die Veranstaltung ist stetig gewachsen und hat im Vorjahr 800 Gäste angelockt. Diesen Trend wollen wir...