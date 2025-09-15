Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Unbekannte sind in Großolbersdorf in ein Haus eingedrungen und haben Bargeld sowie Schmuck gestohlen.
Unbekannte sind in Großolbersdorf in ein Haus eingedrungen und haben Bargeld sowie Schmuck gestohlen. Bild: Silas Stein/dpa
Zschopau
Unbekannte stehlen aus Wohnhaus im Erzgebirge Bargeld und Schmuck
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Die Täter drangen über ein angekipptes Fenster in das Gebäude ein.

Großolbersdorf.

Ein angekipptes Fenster haben Unbekannte am Donnerstag, 11. September, genutzt, um in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Großolbersdorf einzudringen, während sich die Bewohnerin im Garten des Hauses aufhielt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, drückten die Täter dabei das Fenster der baulich angrenzenden Garage auf und gelangten über eine Verbindungstür in das Wohnhaus. Im Haus selbst durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck sowie Bargeld im dreistelligen Bereich. Der Stehlschaden beläuft sich insgesamt nach derzeitigem Kenntnisstand auf rund 1600 Euro, heißt es weiter. Passiert ist das Ganze zwischen 12 und 15.30 Uhr, bei der Polizei bekannt wurde es am 14. September. (bz)

