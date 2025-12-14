Unfall auf B 101 bei Wolkenstein: Zwei VW kollidieren am Bahnhof

Eine 23-Jährige fährt im Ortsteil Schönbrunn auf ein haltendes Auto. Die Polizei ermittelt.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Samstagabend auf der B 101 im Wolkensteiner Ortsteil Schönbrunn gekommen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war eine 23-jährige Fahrerin mit einem VW aus Richtung Zschopau in Richtung Annaberg-Buchholz unterwegs.