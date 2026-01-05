Unfall auf B 180 bei Gornau: Audi überschlägt sich

Auf der Bundesstraße 180 bei Gornau hat sich ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Pkw kam dabei von der Fahrbahn ab.

Auf der B 180 bei Gornau hat sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 14.45 Uhr war der Fahrer eines Audi aus Richtung Gornau in Richtung Flöha unterwegs, als er auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf einem angrenzenden Feld...