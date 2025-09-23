Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Montagvormittag wurde die Polizei zu einem Unfall in Gelenau gerufen.
Am Montagvormittag wurde die Polizei zu einem Unfall in Gelenau gerufen. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Am Montagvormittag wurde die Polizei zu einem Unfall in Gelenau gerufen.
Am Montagvormittag wurde die Polizei zu einem Unfall in Gelenau gerufen. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Zschopau
Unfall im Erzgebirge: Mazda-Fahrerin missachtet Vorfahrt
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos, rund 10.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls in Gelenau. Was passierte.

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos, mehrere Tausend Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagvormittag in Gelenau ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, war die 74-jährige Fahrerin eines Pkw Mazda gegen 10.15 Uhr auf der Willy-Poller-Straße in Richtung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
5 min.
Streit um erste Wurstbude: Vier Fäuste für die Bratwurst
Die Amateurboxer Daniel Bertz (r) gewinnt für Thüringen gegen Hasan Arli für Nürnberg bei dem Show-Boxkampf.
Boxhandschuhe statt Grillzange: Im Deutschen Bratwurstmuseum liefern sich Thüringen und Franken einen Showdown im Streit um den ältesten Bratwurststand. Auch andernorts gibt es einen Wurst-Konflikt.
Stefan Hantzschmann, dpa
09.09.2025
1 min.
Unfall im Erzgebirge: Opel-Fahrerin missachtet Vorfahrt – Kollision mit Seat
Am Montag wurde die Polizei zu einem Unfall in Leukersdorf gerufen.
Bei dem Unfall am Montag in Leukersdorf entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro. Eine Opel-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.
Holk Dohle
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
09:15 Uhr
1 min.
Unfall im Erzgebirge: Zusammenprall an Kreuzung
Ein Unfall hat sich am Donnerstagmorgen in Schwarzenberg ereignet.
Im morgendlichen Berufsverkehr in Schwarzenberg sind zwei Autos zusammengestoßen. Ein 65-Jähriger wurde schwer verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Sachschaden: rund 13.000 Euro.
Heike Mann
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel