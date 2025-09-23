Unfall im Erzgebirge: Mazda-Fahrerin missachtet Vorfahrt

Zschopau
Zwei nicht mehr fahrbereite Autos, rund 10.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls in Gelenau. Was passierte.
Zwei nicht mehr fahrbereite Autos, mehrere Tausend Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagvormittag in Gelenau ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, war die 74-jährige Fahrerin eines Pkw Mazda gegen 10.15 Uhr auf der Willy-Poller-Straße in Richtung...
