Regionale Nachrichten und News
  • Urlaub vor der Haustür: Warum der Innenhof des Zschopauer Seniorenzentrums für zwei Tage zum Campingplatz wurde

Die 80-jährige Gisela Eisenbach, die mit Sandra Luge auch Federball spielte, freut sich über etwas Stärkung von Grillmeister Falko Oertel. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Urlaub vor der Haustür: Warum der Innenhof des Zschopauer Seniorenzentrums für zwei Tage zum Campingplatz wurde
Von Andreas Bauer
Für viele betagte Bewohner sind weite Reisen nicht mehr möglich. Also drehten die Mitarbeiterinnen den Spieß um und holten das Flair entfernter Orte und vergangener Touren in die Einrichtung.

Welche Weltmeisterschaft es genau war, kann Gisela Eisenbach nicht mehr sagen. „Aber wir haben damals in einem kleinen Fernseher mitunter auch Fußball-Länderspiele und Olympische Spiele angeschaut“, erinnert sich die Bewohnerin des Zschopauer Seniorenzentrums an ihre alljährlichen Reisen an die Ostsee. Zusammen mit einer befreundeten...
