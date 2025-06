Venga-Venga-Party in Zschopau: Das sind die schönsten Bilder der Disconacht am alten MZ-Werk

Kostüme, Konfetti und Feuereffekte erinnern in der Motorradstadt im Erzgebirge an die Jugendzeit vieler Besucher. Die Ära der Boybands und Eurodance-Hits lebt auf.

In der Nacht zu Sonntag hat sich das Gelände des ehemaligen MZ-Werks in Zschopau in ein großes Festivalgelände verwandelt: Die Partyreihe Venga-Venga feierte dort ihr erstes 1990er- und 2000er-Open-Air in der Region. Mit Kostümen, Konfetti, CO2- und Feuereffekten, LED-Stäben, Knicklichtern und typischen Süßigkeiten aus der Jugendzeit vieler...