Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ende September ist es für Siegfried Burkhardt an der Zeit, die Weintrauben abzunehmen.
Ende September ist es für Siegfried Burkhardt an der Zeit, die Weintrauben abzunehmen. Bild: Andreas Bauer
Ende September ist es für Siegfried Burkhardt an der Zeit, die Weintrauben abzunehmen.
Ende September ist es für Siegfried Burkhardt an der Zeit, die Weintrauben abzunehmen. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Verborgene Wein-Idylle: Wo Zschopaus Winzer zuhause sind
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hobby-Gärtner wie Siegfried Burkhardt freuen sich in ihrem kleinen Paradies über ideale Bedingungen. Ihre Pflanzen und Reben wachsen in der Kleingartenanlage „Südhang“, die 60. Geburtstag feiert.

Als vor wenigen Tagen das Zschopauer Herbst- und Weinfest gefeiert wurde, da wurde die Motorradstadt von manchem im Spaß zu einem Weinanbau-Gebiet erklärt. Doch es gibt sie tatsächlich, die Winzer von Zschopau. So wie Siegfried Burkhardt, in dessen Garten seit mehr als 20 Jahren Reben gedeihen und Trauben liefern. Seinen Lebensunterhalt kann er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
14:48 Uhr
2 min.
„Kalte Sofie“ und „Schlürfi“: Neue Drinks sorgen beim Zschopauer Weinfest für Abkühlung
Marc und Anne-Kristin Richter bieten auf minus zehn Grad heruntergekühlte Getränke an.
Das Herbst- und Weinfest in Zschopau hat am Samstag Hunderte Gäste auf den Marktplatz gelockt. Besonders zwei neue Getränkekreationen erwiesen sich als Publikumsmagnet. Doch nicht alle Wünsche gingen in Erfüllung.
Andreas Bauer
28.09.2025
2 min.
Oregons Gouverneurin: Militäreinsatz wäre "Machtmissbrauch"
Trump will das militärische Eingreifen in US-Städten ausweiten - Demokraten kritisieren das.
Präsident Trump hat angekündigt, Soldaten in eine weitere demokratisch regierte US-Stadt zu beordern: nach Portland. Aber darf er das? Die zuständige Gouverneurin stellt seine Befugnisse infrage.
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
28.08.2025
3 min.
Erzgebirgisches „Weinanbaugebiet“ hat ein neues Prinzenpaar
In Dittmannsdorf wurden Sabine und Steffen Weißbach zum neuen Weinprinzenpaar gekürt.
In Dittmannsdorf, auch bekannt als Klein-Tirol, wachsen tatsächlich einige Weinreben. Unter anderem bei Sabine und Steffen Weißbach, denen nun eine große Ehre zuteil wird.
Andreas Bauer
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
Mehr Artikel