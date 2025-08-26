Verschwundene Freibäder im Erzgebirge: In Zschopau, Oberwiesenthal und der Auer Hakenkrümme ist das Bad Geschichte

Sommerzeit – Badezeit? Nicht überall im Erzgebirge. In einigen Orten gab es zwar einst ein Freibad, aber das existiert nicht mehr. „Freie Presse“ ist für eine Serie auf Spurensuche gegangen.

Die Stadt Zschopau hatte 44 Jahre lang ein Freibad. 2010 wurde das 1966 eröffnete Bad geschlossen und entgegen der Proteste von Zschopauern nicht erneuert beziehungsweise umgebaut. Der Grund für die Schließung laut Oberbürgermeister Klaus Baumann: Die Sicherheit der Badegäste konnte nicht mehr gewährleistet werden. Außerdem habe das...