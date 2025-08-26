Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Verschwundene Freibäder im Erzgebirge: In Zschopau, Oberwiesenthal und der Auer Hakenkrümme ist das Bad Geschichte

Das Freibad von Zschopau in der Zeit um 1966. Einmalig in der Region war der 10-Meter-Sprungturm.
Das Freibad von Zschopau in der Zeit um 1966. Einmalig in der Region war der 10-Meter-Sprungturm. Bild: Stadtarchiv Zschopau
Zschopau
Verschwundene Freibäder im Erzgebirge: In Zschopau, Oberwiesenthal und der Auer Hakenkrümme ist das Bad Geschichte
Von Viola Gerhard
Sommerzeit – Badezeit? Nicht überall im Erzgebirge. In einigen Orten gab es zwar einst ein Freibad, aber das existiert nicht mehr. „Freie Presse“ ist für eine Serie auf Spurensuche gegangen.

Die Stadt Zschopau hatte 44 Jahre lang ein Freibad. 2010 wurde das 1966 eröffnete Bad geschlossen und entgegen der Proteste von Zschopauern nicht erneuert beziehungsweise umgebaut. Der Grund für die Schließung laut Oberbürgermeister Klaus Baumann: Die Sicherheit der Badegäste konnte nicht mehr gewährleistet werden. Außerdem habe das...
