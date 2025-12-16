MENÜ
Am Montagnachmittag wurde die Geschwindigkeit von 1771 Fahrzeugen gemessen.
Bild: Daniel Karmann/dpa
Am Montagnachmittag wurde die Geschwindigkeit von 1771 Fahrzeugen gemessen.
Bild: Daniel Karmann/dpa
Zschopau
Viele Tempoverstöße bei Kontrolle auf der B 174 bei Amtsberg
Redakteur
Von Luisa Ederle
Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der B 174 wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. Besonders häufig überschritten Lkw-Fahrer das Tempolimit.

Die Chemnitzer Verkehrspolizeiinspektion hat am Montag auf der B 174 zwischen Zschopau und Chemnitz eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Insgesamt wurden 1771 Fahrzeuge gemessen. Besonders viele Verstöße gab es bei Lastkraftwagen. Die Kontrolle fand nahe der Schwarzbachtalbrücke statt. Die Polizei berichtete von zahlreichen...
Mehr Artikel