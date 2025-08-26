Vom Lichtergarten bis zum Kanonentreffen: Diese Highlights bietet das 31. Zschopauer Schloss- und Schützenfest

Weil das 500-jährige Bestehen des Schützenwesens gefeiert wird, ist das Programm diesmal besonders vielfältig. Integriert wird zudem eine neue Veranstaltung, die mehr als 50 Biersorten zu bieten hat.

Drei voll gepackte Tage erwarten die Besucher ab kommenden Freitag in Zschopau. Grund dafür ist das Schloss- und Schützenfest, das ganz im Zeichen des Jubiläums „500 Jahre Schützenwesen in Zschopau" steht. Doch Besucher können sich nicht nur auf Live-Musik, historische Kanonen und einen Festumzug freuen. Auch die Premiere des parallel...