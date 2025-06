Von Deep Purple bis „Doktor Schiwago“: Starorganist rockt Sachsens drittgrößte Barockorgel in Zschopau

Friedemann Stihler verwandelt am Donnerstag Rock-Klassiker in Orgelmusik und unterstützt mit einem Benefizkonzert die Orgelsanierung in Zschopau. Doch bei Kantorin Carola Kowal-Jurke ist die Freude getrübt.

Rock-Klassiker von Deep Purple, Beatles und Rolling Stones erklingen am Donnerstag in der Zschopauer St. Martinskirche. Das Besondere: Die Stücke werden auf der Barockorgel des Gotteshauses von Friedemann Stihler gespielt. Der bekannte Organist und Chorleiter lebt seit acht Jahren in den USA. Bei einer Tournee in Sachsen macht er nun in Zschopau...