Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Lasershow stellte den krönenden Abschluss des Eröffnungsprogramms dar.
Eine Lasershow stellte den krönenden Abschluss des Eröffnungsprogramms dar. Bild: Andreas Bauer
Eine Lasershow stellte den krönenden Abschluss des Eröffnungsprogramms dar.
Eine Lasershow stellte den krönenden Abschluss des Eröffnungsprogramms dar. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Von modern bis gemütlich: So erleben Gäste das neue Kulturhaus in Zschopau
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nicht nur die Optik des neuen Bürgersaals hat Hunderte Gäste beeindruckt. Auch das Programm sorgt für Staunen – und lässt viele an eine Belebung der Kultur in der Motorradstadt glauben.

So viele unterschiedliche Künstler und Interpreten haben in Zschopau noch nie auf einer Bühne gestanden. Insgesamt 16 Darbietungen waren in zwei Stunden zu erleben, womit die Eröffnung des Zschopauer Bürgersaals am Samstag ein wahrhaft historisches Ereignis darstellte. Von den Auftritten junger Kinder örtlicher Tanzschulen über klassische...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
3 min.
Neues Kulturhaus im Erzgebirge: Bürgersaal öffnet am Wochenende
Im Saal des Kulturhauses in Zschopau laufen die Vorbereitungen für die Eröffnungsgala.
Neugierige können den modernen Veranstaltungsort in Zschopau an beiden Tagen erkunden. Freigeschaltet ist auch ein Online-Buchungssystem – für Hochzeiten, Geburtstage und andere private Feiern.
Mike Baldauf
21:25 Uhr
3 min.
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.
Knut Berger
21:27 Uhr
2 min.
Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
Christof Heyden
10.07.2025
4 min.
Zschopaus neuer Bürgersaal: Wird der Bau bis zur Eröffnungsshow fertig?
Das Foyer des Zschopauer Bürgersaals ist noch eine Baustelle.
Kurz vor der Eröffnung der Kulturstätte in Zschopau steigt die Anspannung. Der Kartenvorverkauf für die große Gala ist schon im Gang. Doch die Arbeiten im Bürgersaal verlaufen nicht wie geplant. Ein Stadtrat sieht schwarz.
Mike Baldauf
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
Mehr Artikel