Vor dem Geburtenknick: Gelenau begrüßt 28 Babys

Bürgermeister Knut Schreiter genoss den Moment, als er Geschenke an die Eltern der Neuankömmlinge verteilte. Doch er macht sich auch Sorgen.

Im Gelenauer Volkshaus hat Bürgermeister Knut Schreiter Nachwuchs und dessen Familien begrüßt. 28 Babys waren 2024 geboren worden, mehr als in den beiden Jahren zuvor. „Generell ist die Tendenz aber sinkend“, sagt Schreiter. Im Jahr 2016 zum Beispiel zählte Gelenau noch 41 Neuankömmlinge. Im Gelenauer Volkshaus hat Bürgermeister Knut Schreiter Nachwuchs und dessen Familien begrüßt. 28 Babys waren 2024 geboren worden, mehr als in den beiden Jahren zuvor. „Generell ist die Tendenz aber sinkend“, sagt Schreiter. Im Jahr 2016 zum Beispiel zählte Gelenau noch 41 Neuankömmlinge.