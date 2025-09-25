Waldkirchen feiert 25 Jahre lebendige Bergbaugeschichte im Blaufarbenwerk

Zschopau
Seit einem Vierteljahrhundert pflegt die Hüttenknappschaft das bergmännische Erbe in Waldkirchen. Am Sonntag wird ein besonderes Jubiläum gefeiert. Was erwartet die Besucher?
Seit einem Vierteljahrhundert hält die Hüttenknappschaft Blaufarbenwerk das bergmännische Erbe lebendig – am Sonntag wird an der traditionsreichen Stätte gefeiert. Der Tag beginnt 10 Uhr mit einem bergmännischen Gottesdienst in der St.-Georg-Kirche. Im Anschluss ziehen die Knappen feierlich nach Zschopenthal, wo im Hof des ehemaligen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.