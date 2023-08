Weinfest beschert Dittmannsdorf wieder ein Prinzenpaar

Mit einer Premiere, die im Zeichen edler Getränke steht, will der Kultur- und Jugendverein Dittmannsdorf den Ort beleben. Dazu gehört eine Kürung.

Erstmals wird am Wochenende in Dittmannsdorf ein Weinfest gefeiert. Dabei können am Samstag ab 15 Uhr elf Sorten auf dem Christine-Wünschmann-Platz probiert werden. „Vorgestellt werden sie von einem Winzer von der Mosel“, erklärt Marcus Rümmler vom gastgebenden Kultur- und Jugendverein, der mit dieser Veranstaltung den Sommer kulturell...