Weltweit bekannter Konzertorganist gewährt in Zschopau Einblicke in sein vielfältiges Repertoire

In vielen Ländern war Felix Hell schon zu erleben, nun spielt er in der Motorradstadt. „Das besondere Orgelkonzert“, das er am Samstag präsentiert, trägt seinen Namen nicht umsonst.

Mit Felix Hell ist in dieser Woche ein bekannter Musiker zu Gast in Zschopau. „Er ist einer der weltweit gefragtesten Konzertorganisten", sagt Kantorin Carola Kowal-Jurke über den 39-jährigen Pfälzer, der am Samstag ab 17 Uhr in der St. Martinskirche spielen wird. „Das besondere Orgelkonzert" trägt seinen Namen nicht umsonst, denn das...