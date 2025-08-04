Wenn der Boden im Erzgebirge plötzlich absackt: Wismut steckt Millionen Euro in Gefahrenabwehr

Zschopau
Rund zwei Millionen Euro wurden in Wolkenstein in das ehemalige Bergwerk St. Johannes investiert. Die Arbeiten hatten nicht nur etwas mit nachgebendem Boden zu tun, sondern auch mit Schatzsuchern.
Kaum einer ist sich der Gefahren bewusst, doch es gibt sie. Die Rede ist von Senken und Löchern, die sich im Erzgebirge plötzlich bilden. Der Grund für absackende Böden: alte Bergbaustollen.
