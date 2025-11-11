Wie ein Elektriker aus dem Erzgebirge zum Musical-Schreiber wurde

„John Wesley... mein brennendes Herz“ heißt das Stück, das kommenden Samstag in der Drebacher Kirche aufgeführt wird. Geschrieben hat es Rudi Mehner, für den Musik weit mehr ist als ein Hobby.

Was Martin Luther für die evangelische Kirche, das war John Wesley für die methodistische Bewegung. „Er hat die Kirche gegründet“, sagt Rudi Mehner über den englischen Prediger, der im 18. Jahrhundert auch in Nordamerika tätig war. Warum nicht über ihn ein Musical schreiben, fragte sich der Venusberger, denn: „So etwas gibt es ja auch... Was Martin Luther für die evangelische Kirche, das war John Wesley für die methodistische Bewegung. „Er hat die Kirche gegründet“, sagt Rudi Mehner über den englischen Prediger, der im 18. Jahrhundert auch in Nordamerika tätig war. Warum nicht über ihn ein Musical schreiben, fragte sich der Venusberger, denn: „So etwas gibt es ja auch...