Windkraft am Spitzberg: Gornau zieht gegen Chemnitz vor Gericht

Die geplanten Windräder am Spitzberg sorgen weiter für Streit. Gornau will den Chemnitzer Vorbescheid nicht akzeptieren und kündigt eine Klage an. Gemeinde und Bürgerinitiative verweisen auf ein OVG-Urteil, das Planungsentwürfen bereits Gewicht einräumt.

Wenn Frank Pudwell aus dem Fenster seines Hauses im Gornauer Ortsteil Dittmannsdorf schaut, liegt der geplante Standort einer der drei Windkraftanlagen gut einen Kilometer entfernt. Der nur 1020 Meter große Abstand macht ihm Sorgen. Er fürchtet Lärm und eine dauerhafte Veränderung der Landschaft. Beispiele aus anderen Orten, in denen ähnlich... Wenn Frank Pudwell aus dem Fenster seines Hauses im Gornauer Ortsteil Dittmannsdorf schaut, liegt der geplante Standort einer der drei Windkraftanlagen gut einen Kilometer entfernt. Der nur 1020 Meter große Abstand macht ihm Sorgen. Er fürchtet Lärm und eine dauerhafte Veränderung der Landschaft. Beispiele aus anderen Orten, in denen ähnlich...