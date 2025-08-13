Windkraftstreit am Spitzberg: Bürgerinitiative und Stadt Chemnitz mit unterschiedlicher Sicht auf Planungsstand

Das geplante Windkraftprojekt auf dem Spitzberg sorgt zwischen Stadt und Bürgerinitiative für Kontroversen. Auch Gornaus Bürgermeister kritisiert das Vorgehen der Stadt Chemnitz scharf. Der Dialog zwischen den Kommunen bleibt aus seiner Sicht unzureichend.

Beim geplanten Bau von drei Windkraftanlagen auf dem Spitzberg zwischen Chemnitz und Gornau weichen die Darstellungen von Stadtverwaltung und Bürgerinitiative in wesentlichen Punkten voneinander ab. Während die Initiative davon ausgeht, dass das Genehmigungsverfahren schon läuft, betont die Stadt, dass zentrale Schritte noch ausstehen.