  • Erzgebirge
  • Zschopau
  • Windkraftstreit am Spitzberg: Bürgerinitiative und Stadt Chemnitz mit unterschiedlicher Sicht auf Planungsstand

Windkraftpläne am Spitzberg bei Gornau: Noch ist unklar, ob das Projekt mit oder ohne Umweltverträglichkeitsprüfung umgesetzt wird (Symbolbild). Bild: Felix Kästle/dpa
Windkraftpläne am Spitzberg bei Gornau: Noch ist unklar, ob das Projekt mit oder ohne Umweltverträglichkeitsprüfung umgesetzt wird (Symbolbild). Bild: Felix Kästle/dpa
Windkraftstreit am Spitzberg: Bürgerinitiative und Stadt Chemnitz mit unterschiedlicher Sicht auf Planungsstand
Von Mike Baldauf
Das geplante Windkraftprojekt auf dem Spitzberg sorgt zwischen Stadt und Bürgerinitiative für Kontroversen. Auch Gornaus Bürgermeister kritisiert das Vorgehen der Stadt Chemnitz scharf. Der Dialog zwischen den Kommunen bleibt aus seiner Sicht unzureichend.

Beim geplanten Bau von drei Windkraftanlagen auf dem Spitzberg zwischen Chemnitz und Gornau weichen die Darstellungen von Stadtverwaltung und Bürgerinitiative in wesentlichen Punkten voneinander ab. Während die Initiative davon ausgeht, dass das Genehmigungsverfahren schon läuft, betont die Stadt, dass zentrale Schritte noch ausstehen.
