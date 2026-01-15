MENÜ
  • Winterdorf in Zschopau öffnet am Freitag: Preise, Programm und Öffnungszeiten auf einen Blick

Pascal Baumann (r.) und Oliver Jähne verlegen die Kunststoffplatten der Schlittschuhbahn. Bild: Andreas Bauer
Pascal Baumann (r.) und Oliver Jähne verlegen die Kunststoffplatten der Schlittschuhbahn. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Winterdorf in Zschopau öffnet am Freitag: Preise, Programm und Öffnungszeiten auf einen Blick
Redakteur
Von Mike Baldauf
Schlittschuhlaufen ohne Zeitlimit, Curling, Hüttengaudi am Sonnabend und beheizte Pagoden für kleine Feiern: Das neue Winterdorf im Hof von Schloss Wildeck öffnet am Freitag, 16. Januar. Alle wichtigen Infos im Überblick.

Noch wird geschraubt, ausgerichtet und getestet: Im Hof von Schloss Wildeck in Zschopau laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Am Freitag, 15 Uhr, öffnet dort erstmals das Winterdorf. Bis zum 22. Februar soll das Areal mit Kunsteisbahn, Gastronomie, Pagoden und Wochenendprogramm zum Treffpunkt für Familien, Schulklassen, Firmen und...
