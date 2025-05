„Wir waren fix und fertig“: Nervenaufreibende Schulsanierung im Erzgebirge endet mit großem Fest

Die Sanierung des Zschopauer Gymnasiums zog sich durch die Pandemie und durch unvorhersehbare statische Mängel in die Länge. Das Ganze war viel teurer als geplant. Nun wurde das Ende gefeiert. Doch wie sieht die Zukunft für Haus 1 aus?

Das Ende einer mehr als fünfjährigen Bauzeit am Zschopauer Gymnasium und einer Zeit der Entbehrungen für Schüler und Lehrer ist am Freitag bei einem Festakt in der Aula gewürdigt worden. „Die Kollegen haben Unglaubliches geleistet“, sagte Schulleiter Dirk Barthel und unterstrich dies mit einer Anekdote aus seiner früheren Wirkungsstätte...