Wird aus dem Golfplatz in Zschopau ein Solarkraftwerk?

Auf dem Ende März stillgelegten Golfplatz an der Thumer Straße in Zschopau könnte schon in zwei Jahren ein Fotovoltaikkraftwerk elektrischen Strom erzeugen. Das jedenfalls plant der Eigentümer des Grundstücks, Colin Kern. Diese Woche stellte er dem Stadtrat sein Projekt vor. Die Anlage mit einer installierten Leistung von knapp 13 Megawatt soll...