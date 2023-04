Wo die schönsten Maifeuer im mittleren Erzgebirge lodern

Eines der größten Hexenfeuer im mittleren Erzgebirge will am Vorabend des 1. Mai der örtliche Feuerwehrverein in Hopfgarten am Ufer der Zschopau entzünden. Schon seit etwa zwei Wochen dürfen Anwohner dazu auf der Festwiese Brennmaterial ablegen. "Erlaubt ist nur unbehandeltes Baumschnittholz", sagt Ortswehrleiter Enrico Bergmann. Hin und wieder...